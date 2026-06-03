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Мужчина с заложниками забаррикадировался в банке в США

В городе Бейкерсфилд (штат Калифорния) неизвестный забаррикадировался в отделении банка Chase и удерживает несколько человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Правоохранители оцепили здание, на место прибыли сотрудники ФБР.

Один из заложников был отпущен. Общее количество удерживаемых людей пока неизвестно.

При этом у злоумышленника может быть взрывное устройство.

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