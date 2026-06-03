Правительство РФ установило правила сбора краснокнижных растений

Правительство России утвердило порядок сбора растений и грибов, которые занесены в Красную книгу РФ или региональные Красные книги, а также правила выдачи разрешений на их оборот. Документ опубликован 2 июня, сообщает РЕН ТВ .

Сбор или заготовка таких объектов допускаются только в научных целях, при культивировании для последующего возврата в природу или сохранении, если есть природные и техногенные угрозы.

Разрешение на сбор выдает Росприроднадзор. Заявитель — юридическое или физическое лицо — должен подать заявление в письменной или электронной форме с полными сведениями о себе.

Ранее жители юга Москвы отстояли Битцевский лес. Строить лыжную трассу там не будут.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.