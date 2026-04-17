Педагог объяснила, почему опасно сравнивать своего ребенка с другими

Ребенок воспринимает сравнение не как стимул, а как сигнал «ты недостаточно хорош», что снижает его мотивацию и уверенность, сообщила РИАМО кандидат педагогических наук, руководитель Анна Замыслова.

«Зачастую ребенок не воспринимает сравнение как «Ты можешь лучше». Он слышит: «Ты недостаточно хорош». В результате страдает самооценка – появляются сомнения в своих силах, даже если ребенок успешно справляется с задачами», – сказала Замыслова.

Она добавила, что также падает мотивация – укореняется вера в том, что стараться нет смысла, всегда найдется кто-то лучше. Также формируется страх – ошибка не воспринимается как опыт, а подтверждает «неуспешность». От этого страдают отношения – появляются зависть или раздражение к тем, с кем сравнивают.

«Напоминания о том, что кто-то читает быстрее, пишет красивее, вырезает аккуратнее, не заставят ребенка любить чтение, старательно выводить буквы или скрупулезнее выполнять творческие задания. Напротив, он начнет избегать этих активностей, чтобы не чувствовать себя хуже», – рассказала педагог.

Замыслова подчеркнула, что регулярное сравнение формирует «опасные» установки для взрослой жизни.

«Такие дети, как правило, не проявляют инициативу; зависят от мнения окружающих; болезненно переживают неудачи; автоматически принижают собственные достижения. Вместо внутренней опоры укореняется зависимость от внешней оценки», – предупредила специалист.

