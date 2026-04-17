Грань тонкая: когда символика ВОВ на животных становится проблемой

Сама по себе символика ВОВ на животных не запрещена, но все зависит от контекста и отношения к исторической памяти, сообщила РИАМО кинолог, основатель племенного питомника русских псовых борзых Art In Fame Вероника Кохтенко.

«Использование символики Великой Отечественной войны на аксессуарах для животных — вопрос неоднозначный. Все зависит от контекста и намерения. Многие люди используют эту атрибутику на одежде или аксессуарах своих питомцев в добром ключе, так как в современном мире питомец является неотъемлемым членом семьи. Возможно, у родственника, героя ВОВ, была любимая собака, и потомки таким образом выражают признательность», — сказала Кохтенко.

Она отметила, что собаки и лошади являются прямыми участниками ВОВ, которые внесли большой вклад в Победу. Но если символика, например, георгиевская лента используется в игривом или коммерческом ключе без учета исторического значения, это может быть воспринято как неуважение к памяти героев и жертв войны.

«Прямого запрета на ношение животными одежды с такой символикой нет. Однако возможны последствия, если действия подпадают под ч. 4 ст. 13.15 КоАП РФ — за осквернение символов воинской славы (требует оценки конкретного случая). Вывод: штрафа за сам факт использования не будет, если нет признаков осквернения или пропаганды запрещенной символики. Но лучше подходить к этому вопросу с уважением к историческому контексту», — предупредила кинолог.

В соцсетях появились посты с объявлениями о продаже костюмов для собак к 9 Мая в стилистике военной формы Великой Отечественной войны. На фотографиях собаки позируют в гимнастерках с георгиевскими лентами, привязанными к ошейникам.

Доцент Финансового университета Елена Воронова заявила, что использование символа воинской славы в неуместных формах, например, георгиевской ленты на собаках, воспринимается как неуважение, тогда как ношение символа связано с памятью и патриотизмом.

