В Ессентуках летом 2026 года пройдет фестиваль воздушных шаров

Мэр Ессентуков Владимир Крутников сообщил, что летом 2026 года в городе вновь состоится фестиваль воздушных шаров. Праздник пройдет на территории озера, передает «Победа 26» .

Фестиваль воздухоплавания станет одним из главных событий летнего сезона в Ессентуках. Площадкой традиционно выберут территорию у городского озера.

По словам Владимира Крутникова, власти подготовили обширную программу мероприятий. В городе запланированы соревнования по шахматам под открытым небом, турниры по боксу и региональный чемпионат по лапте.

В Курортном парке покажут театральные постановки, а в городских скверах организуют спортивные активности для жителей и гостей курорта.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что в 2026 году в регионе реализуют 32 крупных инвестиционных проекта в курортной сфере.

