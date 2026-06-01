В Ессентуках летом 2026 года пройдет фестиваль воздушных шаров
Мэр Ессентуков Владимир Крутников сообщил, что летом 2026 года в городе вновь состоится фестиваль воздушных шаров. Праздник пройдет на территории озера, передает «Победа 26».
Фестиваль воздухоплавания станет одним из главных событий летнего сезона в Ессентуках. Площадкой традиционно выберут территорию у городского озера.
По словам Владимира Крутникова, власти подготовили обширную программу мероприятий. В городе запланированы соревнования по шахматам под открытым небом, турниры по боксу и региональный чемпионат по лапте.
В Курортном парке покажут театральные постановки, а в городских скверах организуют спортивные активности для жителей и гостей курорта.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что в 2026 году в регионе реализуют 32 крупных инвестиционных проекта в курортной сфере.
