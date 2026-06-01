Уснула стоя в туалете: россиянке подсыпали наркотик в клубе в Азии

Россиянке в Азии подсыпали неизвестное вещество в напиток, после чего она уснула в туалете стоя. Очнулась девушка только спустя 8 часов.

По словам Елизаветы, она отдыхала в ночном клубе. В какой-то момент девушка почувствовала себя плохо, появилась спутанность сознания. Она успела дойти до туалета и запереться изнутри, после чего уснула стоя. Это произошло в 2 часа ночи. Проснулась девушка только в 10 утра.

Туристка предположила, что ей в бокал с алкоголем подсыпали наркотики. Она считает, что, если бы задержалась в таком состоянии у барной стойки подольше, с ней могло бы случиться нечто страшное.

«Как я поняла, это вещество отключает твое сознание, но тело находится в таком состоянии, чтобы тебя можно было перемещать», — рассказала туристка в соцсетях.

Россиянка считает, что столкнулась со спайкингом — это ситуация, когда в напиток человека незаметно добавляют вещества, способные вызвать дезориентацию, сонливость, потерю памяти или контроля над происходящим.

