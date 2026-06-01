«ПлатФорум 2026»: первая конференция о будущем регулирования цифровых платформ

В московском офисе «Авито» состоялась первая отраслевая конференция «ПлатФорум 2026», посвященная регулированию цифровых платформ — сегодня и в перспективе. Мероприятие прошло в партнерстве с ключевым юридическим изданием «Право.ру». В центре обсуждения оказался вступающий в силу с октября 2026 года закон «О платформенной экономике» (289-ФЗ).

К диалогу присоединились представители крупнейших технологических компаний страны, профильных объединений, консалтинга и госорганов. Дискуссия развернулась вокруг того, как новый закон влияет на рынок уже сейчас, какие риски возникают у бизнеса, как компании подстраиваются под требования и чего ждать от новой регуляторики.

На пленарной сессии главный редактор «Право.ru» Борис Болтянский обратил внимание на уникальность момента: закон подписан, но до 1 октября 2026 года есть время, чтобы донастроить подзаконную базу.

Выступающие подчеркнули, что отрасль не стала откладывать действия до формального старта регулирования. Яркий пример — Меморандум о добросовестных практиках, заключенный в ноябре 2025 года между «Авито», Ozon и РВБ (Wildberries & Russ). Это стало доказательством того, что бизнес готов добровольно следовать новым правилам еще до их обязательного вступления.

Управляющий директор по правовым вопросам «Авито» Александр Смирнов на пленарной сессии отметил высокий уровень зрелости индустрии, который проявился еще до принятия закона.

«Сегодня мы видим принципиально иной уровень ответственности крупных игроков. Подписание Меморандума о добросовестных практиках стало важным сигналом: платформы не прячутся от правил, а участвуют в их создании. Наша задача сейчас — используя „переходный период“ до 1 октября, выявить узкие места и совместно с Минэкономразвития и ФАС донастроить подзаконную базу так, чтобы она защищала пользователей, но при этом позволяла бизнесу развивать сервисы и технологии, не опасаясь несоразмерных санкций. Будущее за регулированием по принципам, а не по правилам. Это значит, что государство определяет цель, к которой должен стремиться субъект регулирования. В нашем случае, субъект регулирования — это платформа, а цель — безопасность пользователей и защита их интересов. Платформа уже сама определяет, как этой цели достигнуть», — сказал Смирнов.

Директор Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин пояснил, что при подготовке нового закона старались создать универсальные правила для всех участников отношений, которые не тормозили бы дальнейшее развитие.

По его словам, в ходе работы над законопроектом удалось найти множество консенсусных решений, механизмы прошли оценку регулирующего воздействия и публичное обсуждение с экспертами и рынком.

«Закон должен работать как базовый для новой отрасли. Его принятие — это значимый результат, но точно не итоговый, дальнейшая работа по регулированию будет продолжена. Кроме того, по нормы, которые вошли в ФЗ, важно правильно отразить в подзаконных НПА. Один из основных таких вызовов — это логика и архитектура проверки карточек и всех товаров» — отметил Владимир Волошин.

Одной из ключевых тем форума стала платформенная занятость. В условиях кадрового голода платформы оказались настоящим спасением для миллионов самозанятых и бизнеса, однако юридическая квалификация этих отношений остается серой зоной. Директор по работе с госорганами «Авито Подработка» Павел Тихонов и правовой партнер вертикали «Авито Работа» Евгения Хорова обсудили с экспертами, как сохранить гибкость рынка труда и не перегнуть с регулированием под видом возврата к классическим трудовым схемам.

Не обошли вниманием и технологическую повестку. Представители «Авито», «Яндекса», СПбГУ и АНО «Цифровая экономика» спорили о том, кто должен нести ответственность за действия искусственного интеллекта и кому принадлежат права на контент, созданный нейросетями. В рамках сессии об отечественном ИИ участники разбирались, как государству определить, что считать национальными ИИ-моделями, и какие меры поддержки нужны разработчикам. Модератор, заместитель управляющего директора «Авито» Михаил Рыженков, предложил начать с главного: четко сформулировать критерии «отечественного ИИ» и не допустить, чтобы это понятие превратилось в пустую формальность.

«Все понимают, что в России нужно развивать ИИ и поддерживать его разработчиков. Если делать это правильно, экономика получит эффект, а мы сможем гордиться отечественными ИИ-сервисами так же, как сейчас гордимся нашим поиском, маркетплейсами, классифайдами и финтехом. Но если меры поддержки будут существенными, сначала нужно понять, кого именно поддерживать», — отметил Рыженков.

Отдельная сессия была посвящена антифроду, защите пользователей и границам ответственности платформ. На дискуссии, касающейся управления персональными данными, эксперты из «Авито», Сбербанка и Positive Technologies говорили об инфраструктуре безопасности и предотвращении утечек. В программе «ПлатФорума» также нашлось место обсуждению антимонопольного регулирования и системы налоговых отношений с пользователями.

«ПлатФорум 2026» подтвердил статус главной диалоговой площадки между регуляторами и лидерами рынка. Платформенное право строится здесь и сейчас. И то, насколько открытым будет этот разговор, определит: станет регулирование стимулом для роста или бюрократическим препятствием. Организаторы заявили о намерении сделать «ПлатФорум» регулярным событием, призванным повышать прозрачность и уровень доверия в платформенной экономике.