Отчислен за смятую постель: новые правила в БФУ

В Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (БФУ) появились новые правила. Теперь студентов могут отчислить за смятую постель и творческий беспорядок, сообщает Amber Mash .

В вузе решили бороться с беспорядком радикальными методами. Сначала студент получает замечание, затем выговор, а потом и вовсе будет отчислен.

Поводом для крайних мер может стать смятая кровать, ржавчина в санузлах, тараканы в комнате.

При этом в БФУ утверждают, что все происходит по санитарным нормам 1988 года. Однако студенты не нашли в договорах таких требований.

