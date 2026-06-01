МВД опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Информация о том, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции начнут массово проверять пожилых водителей, является ложной. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Данная новость не соответствует действительности», — написала она в Telegram-канале.
Официальный представитель МВД России отметила, что сотрудники Госавтоинспекции, наоборот, всячески помогают участникам дорожного движения, в том числе пенсионерам, которые попали в затруднительную ситуацию на дороге.
Волк уточнила, что контроль над водителями ведется в соответствии с Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, который утвержден приказом МВД России от 02 мая 2023 г. № 264.
Она призвала СМИ не распространять фейки. Волк уточнила, что официальные комментарии при необходимости можно получить в пресс-центре МВД России.
Ранее в СМИ появились сведения, что с 1 июня Госавтоинспекция якобы будет массово останавливать пожилых водителей из-за масштабных проверок.
