Россия ответит на испытания гуманоидов США в зоне СВО

сегодня в 13:39

Россия зеркально отреагирует на испытания США человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине, сообщает aif.ru .

Телеканал CNBC отметил, что американская компания Foundation Future Industries испытывает гуманоидных роботов в условиях украинского конфликта. На Украину направили два прототипа Phantom MK-1.

Разработчик позиционирует их как технику двойного назначения — для тяжелой промышленности и военных задач. По данным ряда СМИ, использование подобных технологий вызвало разногласия между украинскими генералами и главой Минобороны Михаилом Федоровым.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников пояснил, что Пентагон рассматривает военную робототехнику как одно из ключевых направлений развития вооружений.

«В Пентагоне рассматривают разработку робототехники военного назначения в качестве одного из ключевых направлений развития средств вооруженной борьбы. Перечень задач, для решения которых предполагается применение человекоподобных роботов, включает: доставку специальных средств в заданную точку ограниченного или труднодоступного пространства, доставку средств связи, взрывчатых веществ, проведение разведки, проведение технической диагностики, выполнение технологических операций в условиях повышенной радиации, проникновение в бункеры, завалы разрушенных зданий, идентификацию и оценку возможности спасения живых существ», — пояснил эксперт.

Иванников добавил, что в России также создана широкая линейка гуманоидных роботов, которые проходят испытания и в перспективе могут поступить на вооружение.

