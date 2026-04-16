Задержка зарплаты значится тяжким грехом в кодексе православного бизнесмена

Проект кодекса православного предпринимателя представили в храме Христа Спасителя на конференции «Вера и дело». В документе указано, что задержка работодателем зарплаты — тяжкий грех, сообщает РИА Новости .

Также в проекте кодекса, который состоит из семи пунктов, говорится, что «бизнес — это форма служения Богу и людям». Авторы называют богатство инструментом для совершения добрых дел.

В документе указано, что работодатель должен уважать право работника на отдых и время с семьей. Также он должен помогать сотрудникам в тяжелых жизненных ситуациях.

Для православного бизнесмена запрещены клевета, промышленный шпионаж и использование административного ресурса для уничтожения соперника. Также ему в обязательном порядке необходимо направлять часть доходов на благотворительность.

Сейчас авторы собирают дополнения и предложения к проекту.

В конференции «Вера и дело», которая проходит в четверг, принимают участие представители РПЦ и делового сообщества. Также свое приветствие направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

