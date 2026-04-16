Режиссер из Красногорска получил благодарность Минобороны РФ

Режиссер Михаил Иванов из Красногорска удостоен благодарности департамента культуры Министерства обороны России за спектакль «Народная история «Непокоренный Курск». Награду вручили в Центральном доме Российской армии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Иванов отмечен за создание документально-театрального проекта «Народная история «Непокоренный Курск». В постановку вошли более 200 реальных историй жителей Курска, переживших вторжение ВСУ летом 2024 года, а также рассказы защитников города в годы Великой Отечественной войны.

В спектакле задействованы 72 человека в возрасте от 5 до 75 лет — свидетели и участники описываемых событий. Проект реализован при поддержке правительств Московской и Курской областей, министерства культуры и туризма Подмосковья, Президентского фонда культурных инициатив и администрации Красногорска.

Постановку увидели около 11 тыс. зрителей в Красногорске, Курске, Минске, Калуге, Новороссийске, Севастополе и Судаке на фестивале «Таврида.АРТ». В этом году спектакль выдвинули на премию Министерства обороны РФ в области культуры и искусства в номинации «Театральное искусство». В благодарности отмечен высокий профессиональный уровень проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.