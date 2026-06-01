Жителей России в июне ждут длинные праздничные выходные
Россиян в июне ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня России, а перед этим короткая рабочая неделя — всего 4 дня.
Четырехдневная рабочая неделя начнется с 8 по 11 июня. 12 июня, граждане отметят День России.
Согласно трудовому законодательству, в предпраздничный день продолжительность работы сокращается на один час.
Следующая короткая рабочая неделя ожидается в ноябре, сообщает ТАСС.
Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.
При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.
