Жителей России в июне ждут длинные праздничные выходные

Россиян в июне ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня России, а перед этим короткая рабочая неделя — всего 4 дня.

Четырехдневная рабочая неделя начнется с 8 по 11 июня. 12 июня, граждане отметят День России.

Согласно трудовому законодательству, в предпраздничный день продолжительность работы сокращается на один час.

Следующая короткая рабочая неделя ожидается в ноябре, сообщает ТАСС.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

