В Рузском округе провели литературный час к 140-летию Гумилева

Сотрудница библиотеки познакомила участников не только с биографией поэта, но и с ключевыми событиями его жизни. Речь шла о Петербурге, путешествиях в Африку, дуэлях, отношениях с Анной Ахматовой и творческом наследии Гумилева, где, по словам ведущей, каждая строка звучит как выстрел или вздох.

Для более глубокого погружения в эпоху участники посмотрели видеопрезентацию с редкими фотографиями и архивными кадрами. Завершилась встреча чтением стихов поэта. Прозвучали произведения «Жираф», «Капитаны» и другие: одни гости читали вслух, другие слушали.

Мероприятие состоялось в рамках реализации национального проекта «Культура».

«Инклюзивная студия — важный шаг к созданию доступной и дружелюбной среды для всех жителей. Такие проекты помогают людям с разными возможностями раскрыть творческий потенциал, обрести новых друзей и почувствовать себя частью большого сообщества. Замечательно, что в нашем округе налажено взаимодействие инклюзивной студии с библиотекой, благодаря чему участники знакомятся с творчеством выдающихся деятелей культуры», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он подчеркнул значимость совместной работы учреждений культуры для развития инклюзивных инициатив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.