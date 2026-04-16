Глава Пушкинского округа провел выездную встречу в Правдинском

Встреча в формате выездной администрации прошла 15 апреля в поселке Правдинский Пушкинского округа. Жители обсудили с главой округа Максимом Красноцветовым вопросы ЖКХ, благоустройства, дорог и поддержку участников СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие профильные заместители главы округа, окружные депутаты, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, а также представители ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Вместе с жителями они рассмотрели обращения по содержанию территорий, модернизации коммунальной инфраструктуры и развитию общественных пространств.

«Каждый обратившийся получил подробные разъяснения. Вопросы, требующие более детального изучения, взяты в работу с назначением ответственных лиц и сроков их исполнения. Механизм "выездной администрации" давно отработан и остается одним из эффективных способов общения с жителями», — пояснил Максим Красноцветов.

В поселке продолжается обновление социальной инфраструктуры. Отремонтирован Дом культуры «Правдинский», где оборудованы классы для занятий, хореографический зал и зрительный зал на 248 мест. Благоустроена прилегающая территория, обновлена библиотека. Также модернизируются объекты ЖКХ и общественные пространства.

В 2026 году запланирован ремонт дворовых проездов и тротуаров, создание дополнительных парковочных мест. В ближайшее время начнется модернизация детской площадки на улице Полевой, дом 4, и установка универсальной спортивной площадки на улице Фабричной у домов 5, 7 и 9 по губернаторской программе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.