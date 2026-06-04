В Крыму задержали жителя Севастополя за передачу СБУ данных о российских военных

ФСБ пресекла противоправную деятельность жителя Севастополя, подозреваемого в государственной измене — передаче Украине данных о военных ВС РФ. Мужчина 1963 года рождения был задержан на территории Республики Крым и по решению суда заключен под стражу.

За совершенное деяние фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает РИА Новости

По данным ведомства, местный житель установил конфиденциальные отношения с сотрудником службы безопасности Украины. Действуя по указанию иностранного куратора, задержанный собирал и передавал киевским спецслужбам сведения о российских военнослужащих. Помимо этого, в его обязанности входила организация визуального наблюдения за автотранспортом, принадлежащим членам семей российских военных.

В ходе допроса фигурант полностью признал свою вину. Он подтвердил факт вербовки, которая осуществлялась через мессенджер, и подробно рассказал об использовавшихся каналах связи, а также о выполнении заданий по сбору персональных данных.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

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