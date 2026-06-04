Больше или меньше: стало известно, что влияет на количество комаров

Эколог Илья Рыбальченко сообщил РИАМО, что сухое лето и жара почти не влияют на комаров, в центральной части России количество этих кровососущих насекомых фактически не изменилось.

«На самом деле комаров больше не стало, мы сталкиваемся в проблемой их одновременности. Если весна умеренно мягкая, то их появление мы видим постепенно. Когда у нас лавинообразное тепло или, как сейчас, такая резкая полоса, то тепло, то холодно, то все комары взлетают на охоту одновременно и наводят на нас панику. Для комаров засушливое лето – неприятность, но совершенно не большая проблема», — сказал Рыбальченко.

Он отметил, что комары используют для размножения воду. Зачастую им для этого подходят даже просто лужи. Однако при засушливом лете таких резервуаров воды будет намного меньше, но на популяцию комаров это почти не повлияет.

Рыбальченко уточнил, что сократить численность кровососущих насекомых смогут лишь обитатели водоемов: мальки, головастики и лягушки с большой охотой питаются личинками комаров.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.