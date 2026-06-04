Рост на 40%: зачем мужчины массово идут выпрямлять члены?

В России зафиксирован рост спроса на 40% к мужской интимной пластической хирургии без наличия медицинских показаний. Подразумеваются процедуры по выпрямлению и увеличению пениса, сообщает Mash .

По мнению специалистов, ключевым фактором такой тенденции стало влияние индустрии для взрослых. Она искажает устоявшиеся представления об эстетике и нормах анатомии.

Основную аудиторию пациентов составляют мужчины в возрасте от 30 до 50 лет с успешной карьерой и активной жизненной позицией, столкнувшиеся с навязанными психологическими комплексами.

Среди наиболее востребованных процедур в сегменте интимной пластики лидируют инъекции филлеров и гиалуроновой кислоты для коррекции формы и увеличения объема. Также россияне делают обрезание и пластику уздечки. В большинстве случаев мужчины мотивируют обращение к хирургу желанием повысить качество интимной жизни партнерши или стремлением достичь определенного визуального идеала.

При этом специалисты предупреждают о серьезных операционных рисках при проведении хирургического выпрямления полового органа. Из-за особенностей методики, требующей иссечения тканей для устранения кривизны, пациент неизбежно теряет от одного до трех сантиметров длины пениса, а иногда и до 20% от первоначального размера.

Кроме того, вмешательство сопряжено с риском ухудшения эректильной функции. Причина в формировании рубцовой ткани и нарушении естественного кровообращения. Врачи подчеркивают, что при угле искривления менее 60 градусов проведение подобной коррекции медицински нецелесообразно.

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