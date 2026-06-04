Онколог назвал главные отличия опасной меланомы от обычной родинки

Асимметрия, неоднородный цвет и изменение границ родинки могут быть признаками меланомы, сообщил РИАМО врач-онколог Юсуповской больницы Георгий Зурабов.

«Можно назвать три основных различия на основании классификации, которую мы используем, когда характеризуем новообразования кожи. Называется она ABCD. A — это асимметрия родинки. Доброкачественные образования в большинстве своем случаев симметричные. Меланомы как правило асимметричные», — разъяснил Зубаров.

Он добавил, что первый признак — цвет родинки. Доброкачественные образования в основном имеют одну цветовую структуру. Меланомы имеют разные оттенки: черные, коричневые, могут быть изъязвления, красные участки.

«Границы у родинок обычно четкие, ровные. У меланом — неровные, переходящие, то есть визуально довольно сильно отличающиеся. По размерам тут я бы не сказал, потому что бывают и большие родинки, и маленькие меланомы», — отметил онколог.

Один из основных критериев — это изменения, связанные со временем: изменение цвета, изменение границ, появление каких-то новых структур, которые выходят за рамки доброкачественного образования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.