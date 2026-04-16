Школьников Подмосковья пригласили на конкурс видеороликов

Всероссийский конкурс коротких видеороликов «Школа на МАКСимуме» стартовал для школьников и студентов колледжей Подмосковья. Заявки принимаются до 15 мая, итоги подведут до 15 июня, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участниками конкурса могут стать обучающиеся организаций общего и среднего профессионального образования. Допускается как индивидуальное, так и командное участие — до пяти человек в группе. Оператором проекта выступает центр просветительских инициатив министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурс направлен на развитие творческих способностей и интереса к школьной и студенческой жизни. Участники смогут улучшить навыки работы с цифровыми технологиями, повысить уровень медиаграмотности и освоить основы журналистики.

Для участия необходимо заполнить электронную форму и направить материалы на почту schoolmaximum@mpcenter.ru с пометкой «Конкурс + ФИО участника + тема». В комплект входят видеоролик в формате MP4, заявка установленного образца, согласие на обработку персональных данных и использование материалов.

Работа должна длиться не более 45 секунд, иметь вертикальную ориентацию 9:16 и объем до 50 Мб. Авторам предлагают раскрыть одну из тем: «Школьные тренды», «Один день из жизни учебного заведения», «Если бы моя профессия была суперспособностью» или «Зеленый взгляд».

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала экспертная комиссия оценит ролики по техническим и содержательным критериям, затем на федеральном этапе победителей определят по количеству реакций под публикациями. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.