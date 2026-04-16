Мысленный эксперимент: что будет с Землей, если она станет плоской

Планета в форме диска не смогла бы существовать: собственная гравитация за десятки минут превратила бы ее в раскаленную сферу. Такой мысленный эксперимент провел «Царьград» .

С точки зрения физики массивные тела стремятся к форме с наименьшей потенциальной энергией — сфере. Уже при массе около 10²¹ килограммов гравитация преодолевает прочность горных пород и «округляет» объект. Масса Земли составляет 6 × 10²⁴ килограммов, поэтому плоская каменная структура таких размеров невозможна — ее раздавит собственный вес.

Если представить диск радиусом 6371 км и высотой около 3000 км, изменения начались бы сразу. Уже через секунду гравитация тянула бы объекты не строго вниз, а к центру масс — людей и предметы сносило бы к середине.

Через несколько минут давление внутри превысило бы прочность гранита в сотни раз. Породы потеряли бы твердость, началось бы пластическое течение и плавление. Спустя около 30 минут вещество с краев устремилось бы к центру со скоростью в километры в секунду, выделяя колоссальное тепло.

Примерно через 37 минут диск превратился бы в раскаленную, почти сферическую массу. Дальнейшее остывание заняло бы миллионы лет.

Таким образом, существование плоской Земли противоречит законам гравитации: объект такой массы неизбежно принимает форму шара.

