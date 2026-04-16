В Одинцовском округе провели акцию по ПДД для гимназистов

Профилактическую акцию «Знатоки ПДД» провели 14 апреля для учеников Одинцовской лингвистической гимназии. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с отрядом ЮИД и представителями общественной организации напомнили школьникам о правилах безопасного поведения на дороге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД и представителями общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» организовали для школьников тематическое занятие в игровой форме.

Юным участникам напомнили основные правила дорожного движения. Им объяснили, как безопасно переходить проезжую часть по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, повторили значения сигналов светофора и дорожных знаков.

Автоинспекторы также подчеркнули важность использования световозвращающих элементов в темное время суток. Ребята активно отвечали на вопросы и делились своими знаниями.

В завершение встречи школьники пообещали соблюдать правила дорожного движения. Им вручили световозвращающие ленты и информационные брошюры с рекомендациями по безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.