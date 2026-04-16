В Одинцовском округе открыли доску памяти бойца СВО

Мемориальную доску в честь участника специальной военной операции Максима Власова открыли 14 апреля в поселке Старый Городок Одинцовского округа Подмосковья. В церемонии приняли участие глава округа Андрей Иванов, депутат Мособлдумы Олег Рожнов, ветераны и жители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мемориальную доску установили в память о рядовом Максиме Власове — операторе беспилотных летательных аппаратов с позывным «Викинг». Он погиб в декабре 2024 года при выполнении боевой задачи в районе села Копанки Харьковской области.

В церемонии открытия приняли участие глава Одинцовского округа Андрей Иванов, депутат Московской областной думы Олег Рожнов, ветераны специальной военной операции, представители совета ветеранов авиагарнизона Кубинка и жители Старого Городка.

«На церемонии вместе с депутатом Московской областной думы Олегом Рожновым, ветеранами, представителями Совета ветеранов авиагарнизона Кубинка и жителями почтили память нашего земляка. Важно, чтобы имя Максима жило рядом с нами — в школах, на улицах, в наших семьях. Он — пример мужества и верности долгу», — отметил Андрей Иванов.

Максим Власов родился 20 марта 1992 года в многодетной семье в поселке Старый Городок. Его отец работал на 121-м авиаремонтном заводе, мать — в детском саду № 49. После смерти родителей в 2006 году он был зачислен в детский дом. Окончив школу, поступил в Одинцовский колледж на автомеханика, а с 2017 года работал сборщиком летательных аппаратов на 121-м авиаремонтном заводе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.