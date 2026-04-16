Чудесное исцеление: украинец на костылях бодро сбежал от ТЦК

Сотрудники ТЦК поймали украинца на костылях, но тот сбежал от них

На Украине сотрудники ТЦК (аналог российских военкоматов) задержали украинца на костылях, но тот в одночасье «исцелился» и быстро убежал от них, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Луцке. Местные жители записали на видео, как сотрудники ТЦК остановили машину, в которой ехал мужчина. Они попросили его выйти из авто.

Украинец вышел, хромая и опираясь на костыль. Он согласился пройти в микроавтобус военных, но, подойдя к нему, чудесным образом «исцелился».

Мужчина бодро встал на обе ноги, которые оказались здоровыми, откинул костыль и убежал от сотрудников ТЦК. На видео видно, как военные гонятся за ним, но не могут поймать.

Ранее во Львове сотрудники ТЦК (аналог военкоматов) пытались схватить мобилизованного украинца на улице, но тот оказал сопротивление и перерезал одному из военнослужащих горло.

