Освежевали, оставили голову и кости: семья в ХМАО могла убить собаку и съесть ее мясо

Семью в ХМАО заподозрили в убийстве собаки и поедании ее мяса

В Ханты-Мансийске живодеры убили собаку и освежевали ее, оставив только голову и кости. В жестоком преступлении подозревают местную семью, которая после расправы над животным могла съесть его мясо, сообщает URA.RU .

Местные жители нашли останки лабрадора рядом с жилыми домами на улице Калинина. Собаку подвесили на дерево и освежевали, оставив только кости, голову и кожу. Остальные части пропали.

Накануне местная зоозащитница видела, как двое мужчин вели черного пса в лес. Она решила, что люди просто вывели животное на вечернюю прогулку. Узнав о случившемся, она предположила, что эти мужчины украли собаку у семьи.

Женщина разыскала хозяев пса, но после разговора с ними предположила, что они причастны к убийству питомца. Волонтеры считают, что с собакой жестоко расправились дед и внук. Они завели животное в лес, а обратно вышли без лабрадора, но с пакетом.

Зоозащитница считает, что семья могла освежевать собаку, чтобы затем употребить ее мясо в пищу. Активистка написала заявление в полицию. Проводится проверка.

По словам волонтера, живодеры якобы уже признались участковому в убийстве собаки.

Ранее на Кубани живодер изнасиловал собаку, привязал к дереву петлей и оставил умирать. Местные жители просят возбудить уголовное дело и найти злоумышленника.

