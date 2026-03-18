Органы разорваны: на Кубани живодер насиловал собаку и привязал к дереву умирать

Живодер на Кубани изнасиловал и жестоко убил пропавшую со двора собаку

Пристроенная в дом собака по кличке Алиса была найдена замученной в Краснодарском крае, живодер насиловал и издевался над ней до смерти, сообщила местная жительница Татьяна.

«Собака была бездомной, мной пристроена в семью из Тимашевска, в ст. Днепровская», — отметила женщина.

Она добавила, что собака загадочно исчезла со двора дома, где нет камер. Тогда Татьяна начала ее искать.

По ее словам, животное было найдено жестоко убитым и изнасилованным. Внутренности у Алисы были разорваны, от этого она лизала себе живот до раны. От повреждений собака мучалась и умирала. Еще полуживой ее привязали петлей за шею к дереву и душили. Задние лапы чуть засыпали листвой и демонстративно оставили.

«Ровно месяц я ее искала. Как только написала про вознаграждение в 50 тыс. рублей, через 10 мин пришла новость», — добавила Татьяна.

Она подчеркнула, что требует провести проверку и возбудить уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», а также наказать живодера по всей строгости закона.

Также женщина сняла видео найденного трупа. На нем видно, что у собаки глубокие раны, она привязана к дереву.

