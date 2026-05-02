сегодня в 23:36

Над Смоленской областью сбили десять беспилотников

Средства противовоздушной обороны сбили 10 БПЛА ВСУ над Смоленской областью, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале .

«Силами ВКС России над территорией региона сбиты десять украинских беспилотников», — сообщил он.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее дежурные средства ПВО ликвидировали вражеский беспилотник, который летел на Москву.

