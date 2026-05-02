Над Смоленской областью сбили десять беспилотников
Средства противовоздушной обороны сбили 10 БПЛА ВСУ над Смоленской областью, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.
«Силами ВКС России над территорией региона сбиты десять украинских беспилотников», — сообщил он.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее дежурные средства ПВО ликвидировали вражеский беспилотник, который летел на Москву.
