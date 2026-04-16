В Подмосковье 12 медиков получили соципотеку в 2026 году

В доме правительства Московской области прошло первое в 2026 году вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека» для медработников. Сертификаты на покупку жилья получили 12 врачей и специалистов среднего звена, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Свидетельства участникам программы вручили в доме правительства региона. В этом году планируется выдать 81 сертификат.

«Программа „Социальная ипотека“ уже 10 лет помогает медицинским специалистам обрести собственное жилье. За это время свидетельства на покупку квартиры получили более 2 тыс. медиков. План на этот год — вручить 81 сертификат», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По условиям программы регион оплачивает 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет участникам ежемесячно компенсируют сумму основного долга, а получатель ипотеки выплачивает только проценты по кредиту.

Принять участие могут врачи и средний медицинский персонал. Подробная информация размещена на сайте министерства: https://mz.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/socialnaya-ipoteka/spravochnaya-informaciya/spravocnaya-informaciya-o-ii-etape-realizacii-podprogrammy-socialnaya-ipoteka-gosudarstvennoi-programmy-moskovskoi-oblasti-zilishhe-na-2023-2033-gody-spisok-dolznostei

Кроме того, в Подмосковье действуют и другие меры поддержки медработников: компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков под строительство дома, программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие. Информация доступна на портале https://rabota-vrachom.ru/

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.