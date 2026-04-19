Заморозки зафиксировали на севере Московской области

Он уточнил, что до минус 0,6 градуса температура снизилась в Волоколамске, Клину, Сергиевом Посаде и Солнечногорске.

По его словам, на базовой столичной метеостанции ВДНХ этой ночью термометры показали плюс 2,4 градуса, что примерно на градус ниже ночной нормы для 19 апреля.

Как рассказал синоптик, местами в регионе прошли небольшие дожди, выпало не более 1-2 мм осадков. Днем 19 апреля по северо-западной периферии циклона прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Также в регионе продолжится холодный период с осадками и заморозками.

