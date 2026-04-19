Ядовитое озеро распилят в Улан-Удэ и сделают из него шины

Бурятские чиновники и экологи разработали необычный план уничтожения фенольного озера в Улан-Удэ, которое является одним из самых опасных экологических объектов в регионе, сообщает издание «Интер Райт» .

Проблема с озером существует с ХХ столетия. С 1987 по 2005 год в карьер сливали отходы газогенераторной станции Улан-Удэнского локомотиво-вагоноремонтного завода (ЛВРЗ). Это были каменноугольная смола, фенолсодержащие жидкости, шлак. Отходы лежали на грунте без гидроизоляции. На сегодняшний день площадь отстойника превышает 3 га, а накопленный объем — около 24 тыс. кубометров.

Опасное озеро пытались засыпать песчано-гравийной смесью, на это было потрачено из бюджета 16,5 млн рублей. Но такое решение только сделало хуже, так как тяжелая фракция осела, вытеснив смолу на поверхность. Сжигать их нельзя из-за опасности для здоровья горожан.

В итоге решение для этой проблемы нашли специалисты Федерального экологического оператора. Его проект одобрили Научный совет РАН по глобальным экопроблемам, Росприроднадзор и Государственная экоэкспертиза. Работы рассчитаны на три года.

В 2026 году планируется возвести противофильтрационную завесу вокруг водоема, она не позволит яду распространяться при выполнении работ. В следующем году по плану выемка и транспортировка замороженной каменноугольной смолы в Новокузнецк и сделать из них шины, краску или другие полезные продукты. А в 2028 году на месте озера будет создан гидроизоляционный экран для полной изоляции территории.

Такие работы нужны для спасения озера Байкал, так как от отстойника до него всего 80 км.

У данного плана есть противники в Кузбассе. Жители Новокузнецка, куда планируется доставить токсичные отходы, требуют раскрыть компанию-переработчика и провести публичные слушания по данному вопросу. При этом, кто именно в Новокузнецке будет перерабатывать ядовитую смолу, официально не раскрывается.

