Дирижер выбил антикварную скрипку из рук музыканта на концерте в Финляндии
Дирижер случайно выбил из рук скрипачки сверхдорогую антикварную скрипку во время концерта в Финляндии, сообщает Kp.ru.
Инцидент произошел во время исполнения скрипичного концерта № 1 Макса Бруха в Лахти. За пультом оркестра находился британский маэстро Мэттью Холлс.
На опубликованных кадрах видно, как во время выступления оркестра Холлс случайно рукой выбил инструмент у скрипачки Элины Вяхяля, которая слишком близко подошла к дирижеру. Затем антикварная скрипка с грохотом упала на пол, а Холлс остановил концерт.
Выяснилось, что стоимость антикварной скрипки 1780 года работы мастера Джованни Баттиста Гваданьини оценивается до 3 млн евро (270 млн рублей).
