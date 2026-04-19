Дирижер выбил антикварную скрипку из рук музыканта на концерте в Финляндии

Дирижер случайно выбил из рук скрипачки сверхдорогую антикварную скрипку во время концерта в Финляндии, сообщает Kp.ru .

Инцидент произошел во время исполнения скрипичного концерта № 1 Макса Бруха в Лахти. За пультом оркестра находился британский маэстро Мэттью Холлс.

На опубликованных кадрах видно, как во время выступления оркестра Холлс случайно рукой выбил инструмент у скрипачки Элины Вяхяля, которая слишком близко подошла к дирижеру. Затем антикварная скрипка с грохотом упала на пол, а Холлс остановил концерт.

Выяснилось, что стоимость антикварной скрипки 1780 года работы мастера Джованни Баттиста Гваданьини оценивается до 3 млн евро (270 млн рублей).

