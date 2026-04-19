Ефимов: на севере Москвы возводят 10 новостроек по реновации

На севере Москвы на месте расселенных и демонтированных домов появятся 10 жилых комплексов по программе реновации, сказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Участки освобождают с применением метода «умного сноса», что позволяет сократить объем строительного мусора и уменьшить вредное воздействие на экологию.

«Один из важных принципов реализации программы реновации — волновое переселение, которое подразумевает строительство нового жилья на месте ранее расселенных домов. Так, на севере столицы возводят 10 новостроек на месте старых домов. Четыре из них строят в Тимирязевском районе, по две — в Бескудниковском, Головинском и Дмитровском. Квартиры в жилых комплексах спроектированы в соответствии с актуальными потребностями москвичей. Они светлые, просторные, с удобными планировками. Кроме того, в домах будут соблюдены принципы безбарьерной среды», — прокомментировал Ефимов.

Как добавили в Департаменте градостроительной политики, в новых жилых комплексах запроектировано в общей сложности более 4,2 тыс. квартир. Помимо новостроек, тут появятся благоустроенные зоны со спортивными и детскими площадками, местами для отдыха и прогулок. Первые этажи будут нежилыми, там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Строительство зданий на всех этапах контролирует Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор).

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал, что в 70 районах обновили инженерную инфраструктуру в рамках программы реновации.