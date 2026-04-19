сегодня в 15:29

Концерт Андрея Макаревича* и Лаймы Вайкуле отменили в Кишеневе

В Кишиневе отменили концерт лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича* и латвийской певицы Лаймы Вайкуле, который должен был состоятся 24 апреля, сообщает Life.ru .

«Сообщаем вам, что мероприятие, запланированное на 24 апреля, отменено по техническим причинам, не зависящим от организаторов», — гласит объявление организаторов мероприятия.

Организаторы извинились перед зрителями за неудобства и поблагодарили за понимание. При этом подробности отмены не разглашаются.

Вместо отмененного концерта зрителям предложили посетить концерт «Машины времени», который пройдет 14 июня в Кишиневе. Под анонсом мероприятия в соцсетях разгорелись бурные споры, часть пользователей высказала недовольство проведением концерта.

* Физическое лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.