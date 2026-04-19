Сеть кофеен Cofix могут продать за 1,4 млрд рублей

Отечественная сеть недорогих кофеен Cofix готовится к продаже. Основным претендентом на покупку стал фонд «Бумеранг Капитал», который ранее выкупил «Даблби», сообщает «Коммерсант» .

За сеть могут заплатить 1,25–1,4 млрд рублей. Покупка уже второго игрока на этом рынке позволит компании оптимизировать логистику и закупки.

В Cofix и «Бумеранг Капитале» от комментариев по этому вопросу отказались.

Как рассказал основатель One Price Coffee Сергей Румянцев, Cofix входит в пятерку крупнейших сетевых кофеен в стране по количеству объектов. Опережают ее Coffee Like (около 1 тыс.), One Price Coffee (400) и Surf Coffee (300). Но общая доля крупнейших операторов не превышает 20% на рынке. Всего в РФ работают 13–15 тыс. кофеен.

Также директор практики оценки бизнеса и активов Neo Татьяна Пушкова отметила, что себестоимость зерен кофе за год выросла на 25-30%, а трафик кофеен уменьшился на 20%. По мнению гендиректора RestCon Елены Перепелицы, получить на рынке кофеен сиюминутную выгоду сейчас сложно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.