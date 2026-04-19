Сеть кофеен Cofix могут продать за 1,4 млрд рублей
Фото - © Максим Блинов/РИА Новости
Отечественная сеть недорогих кофеен Cofix готовится к продаже. Основным претендентом на покупку стал фонд «Бумеранг Капитал», который ранее выкупил «Даблби», сообщает «Коммерсант».
За сеть могут заплатить 1,25–1,4 млрд рублей. Покупка уже второго игрока на этом рынке позволит компании оптимизировать логистику и закупки.
В Cofix и «Бумеранг Капитале» от комментариев по этому вопросу отказались.
Как рассказал основатель One Price Coffee Сергей Румянцев, Cofix входит в пятерку крупнейших сетевых кофеен в стране по количеству объектов. Опережают ее Coffee Like (около 1 тыс.), One Price Coffee (400) и Surf Coffee (300). Но общая доля крупнейших операторов не превышает 20% на рынке. Всего в РФ работают 13–15 тыс. кофеен.
Также директор практики оценки бизнеса и активов Neo Татьяна Пушкова отметила, что себестоимость зерен кофе за год выросла на 25-30%, а трафик кофеен уменьшился на 20%. По мнению гендиректора RestCon Елены Перепелицы, получить на рынке кофеен сиюминутную выгоду сейчас сложно.
