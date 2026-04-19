Мощный пожар уничтожил целую деревню в Малайзии

сегодня в 19:55

Сильный пожар уничтожил целый населенный пункт в Малайзии. Без крыши над головой остались более 9 тыс. человек, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в воскресенье утром. Пламя охватило плавучий поселок Кампунг-Бахагия, где живут представители коренных народов. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь быстро распространился по деревне.

На опубликованных кадрах с вертолета видно, как полыхает целая деревня. В небо поднимаются языки пламени и черные клубы дыма.

В результате ЧП около 1 тыс. домов сгорели дотла, более 400 человек удалось эвакуировать. Их доставили в пункты временного размещения.

В настоящее время борьба с огнем продолжатся. Ситуацию осложняет отлив, который затруднил быстрый поиск воды. По предварительным данным, возгорание произошло из-за местного жителя, который оставил еду на плите без присмотра.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.