Ученые из Флориды выявили новый механизм болезни Альцгеймера

Исследователи Университета Центральной Флориды установили, что часть двигательных симптомов при болезни Альцгеймера связана с нарушениями в периферической нервной системе, сообщает «Царьград» .

Специалисты опубликовали исследование в журнале «Alzheimer’s & Dementia», в котором пересмотрели природу двигательных нарушений при болезни Альцгеймера.

Ранее считалось, что проблемы с координацией, походкой и равновесием возникают исключительно из-за нейродегенеративных процессов в головном мозге и сопровождают когнитивное снижение.

Однако клинические наблюдения показали, что у части пациентов двигательные симптомы появляются раньше ухудшения памяти и мышления. Ученые установили: нарушения могут формироваться в периферической нервной системе. Даже без участия головного и спинного мозга нейроны способны повреждать нервно-мышечное соединение — участок передачи сигнала от нерва к мышце.

Ученый Джеймс Хикман отметил, что генетические мутации могут напрямую влиять на периферическую нервную систему. Его коллега Сюфан Надин Го добавила, что поддержание физической активности отражается не только на состоянии мышц, но и на когнитивных функциях.

