Экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что попытки навредить России через Украину оборачиваются саморазрушением для стран Запада, сообщает «Царьград» .

В эфире онлайн-шоу Judging Freedom он заявил, что антироссийская политика наносит серьезный ущерб самим западным странам.

По его словам, ряд европейских государств при поддержке стран Балтии и Польши заняли жесткую идеологическую позицию в отношении России. Такой курс, по мнению Сакса, уже привел к значительным потерям для Европы.

«Их подход таков: мы ненавидим Россию, поэтому пусть украинцы умирают, это ведь не наши граждане — вот что действительно ужасно», — отметил профессор.

Сакс также раскритиковал внешнюю политику западных стран, заявив о двойных стандартах.

«Поговорка про соринку в чужом глазу и бревно в собственном верна и для внешней политики. Почему же мы только и делаем, что ругаем Россию, но при этом совершенно игнорируем агрессивное поведение, свержение правительств, поддержку геноцида с нашей стороны?» — подчеркнул он.

Ранее западные СМИ сообщали об экономических потерях европейских стран и США из-за антироссийских санкций.

