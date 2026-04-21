Состав, вставший рядом с «Комсомольской» из-за сбоя, поедет в ближайшие минуты

Работа бригады специалистов по устранению сбоя на Сокольнической линии подземки находится на финальном этапе. Вставший в тоннеле около «Комсомольской» состав поедет в ближайшие минуты, сообщила заместитель начальника московского метро, советник заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова.

По ее словам, рядом со станцией находится много компенсационных автобусов (КМ). Они готовы забрать пассажиров в любой момент. На станции сотрудники помогают пассажирам и оповещают их о ситуации.

«Я думаю, что уже поедем в ближайшие минуты», — отметила Темникова.

В столичном Дептрансе позднее добавили, что движение поездов на участке «Черкизовская» — «Сокольники» восстановлено. Сейчас составы не курсируют на участке «Сокольники» — «Парк культуры».

Количество автобусов маршрута КМ увеличено до 37. Они работают на участке от станции метро «Сокольники» до станции метро «Комсомольская». По пути КМ останавливаются у станций «Сокольники», «Красносельская», «Комсомольская».

Пассажиры могут воспользоваться радиальными и кольцевыми линиями метро, трамваями Т1 и другими, МЦК, МЦД, электробусами м60 и т. д.

Во вторник на «красной» линии подземки произошел серьезный сбой. Составы не курсировали от «Парка культуры» до «Бульвара Рокоссовского». На «Комсомольской» наблюдалось задымление. По данным Дептранса, причиной сбоя стала техническая неисправность колесной фары третьего вагона.

