Дым окутал вагон метро на станции «Комсомольская»: видео эвакуации пассажиров

Людей эвакуировали из-за задымления в вагоне метро на станции «Комсомольская»

Эвакуацию пассажиров провели на станции столичного метро «Комсомольская». По предварительной информации, один из составов поезда задымился, сообщает « Осторожно, Москва ».

На опубликованном фото видно, что дым окутал вагон. Официальной информации о задымлении нет.

На видео в вагоне можно разглядеть дымку. Пассажиры выстроились друг за другом в большую очередь. Люди спокойно идут к выходу, паники нет.

Ранее пресс-служба столичного Дептранса сообщала, что на участке Сокольнической линии метро Москвы нет движения поездов между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского». Там проверяют состав.

