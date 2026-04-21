Дым окутал вагон метро на станции «Комсомольская»: видео эвакуации пассажиров
Людей эвакуировали из-за задымления в вагоне метро на станции «Комсомольская»
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Эвакуацию пассажиров провели на станции столичного метро «Комсомольская». По предварительной информации, один из составов поезда задымился, сообщает «Осторожно, Москва».
На опубликованном фото видно, что дым окутал вагон. Официальной информации о задымлении нет.
На видео в вагоне можно разглядеть дымку. Пассажиры выстроились друг за другом в большую очередь. Люди спокойно идут к выходу, паники нет.
Ранее пресс-служба столичного Дептранса сообщала, что на участке Сокольнической линии метро Москвы нет движения поездов между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского». Там проверяют состав.
