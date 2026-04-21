Движение поездов прервалось на Сокольнической линии метро Москвы

сегодня в 10:33

На участке Сокольнической линии метро Москвы нет движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движения нет между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского». Осуществляется проверка состава.

Причина неизвестна. Москвичам порекомендовали выбирать иные линии метро.

Ранее человек упал на пути на северном участке Замоскворецкой линии. Тогда увеличивали интервалы движения поездов.

