В московском метро назвали фейком информацию о сходе состава с рельсов
Фото - © Медиасток.рф
На «красной» линии московского метро на участке от «Сокольников» до «Парка культуры» временно поставили на паузу движение поездов. Некоторые каналы публикуют недостоверные данные о том, что якобы состав сошел с рельсов, но это фейк, сообщила замначальника Мосметро, советник заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова.
«Настоящая причина — в технической неисправности колесной фары третьего вагона», — отметила она в своем Telegram-канале.
Пассажиры травм не получили. Сотрудники метро помогли им уйти из остановленного поезда и отправиться на станцию.
Ранее пассажиров эвакуировали на «Комсомольской». Один из составов поезда задымился. Некоторым пассажирам пришлось уходить из вагона через тоннели.
