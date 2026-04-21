В московском метро назвали фейком информацию о сходе состава с рельсов

На «красной» линии московского метро на участке от «Сокольников» до «Парка культуры» временно поставили на паузу движение поездов. Некоторые каналы публикуют недостоверные данные о том, что якобы состав сошел с рельсов, но это фейк, сообщила замначальника Мосметро, советник заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова.