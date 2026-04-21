Пассажирам поезда в метро Москвы пришлось уходить из вагона через тоннели

Пассажиров поезда на Сокольнической линии метро Москвы вывели из вагонов через тоннели. По ним шла группа из нескольких человек, сообщает Telegram-канал « Московские новости ».

На опубликованной записи видно, что поезд стоит в тоннеле. Пассажиры спустились к рельсам и идут рядом с ними.

Пресс-служба столичного Дептранса заявила, что на участке Сокольнической линии метро Москвы нет движения поездов от «Сокольников» до «Парка Культуры». Причиной сбоя стала техническая неисправность поезда на одном из участков.

Затем эвакуацию пассажиров провели на станции метро «Комсомольская». Один из составов поезда начал дымиться.

