Жуть: лобовое стекло самолета треснуло прямо во время полета из Москвы на Пхукет

Самолет, летевший из Москвы на Пхукет, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за треснувшего лобового стекла в кабине пилотов, сообщает SHOT .

Накануне вечером Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air вылетел из аэропорта Внуково. Спустя полтора часа полета она развернулся. Это произошло в небе над Самарской областью.

Борт вынужден был вернуться во Внуково. Причина — прямо во время полета у самолета лопнуло лобовое стекло в кабине пилотов. Во время ЧП на борту находились 334 пассажира.

Самолет не подавал сигнал бедствия. Он благополучно приземлился в Москве. Через 3 часа пассажиров отправили в Таиланд резервным бортом.

Ранее пассажир самолета, следовавшего рейсом из Санкт-Петербурга в Стамбул, скончался на борту после экстренной посадки в Бухаресте. Медики пытались реанимировать его прямо в салоне, но их усилия оказались безуспешными.

