Госдолг России стал самым низким среди стран G20 за прошлый год

Совокупной объем госдолга РФ составил в 2025 году 18% ВВП, этот показатель стал самым низким среди стран G20, сообщает РИА Новости .

При этом примерно 16,5% совокупной задолженности страны приходится на федеральное правительство, а остальное — на региональные власти.

Среди других государств «Большой двадцатки» Турция заняла второе место с госдолгом 23,5% ВВП, а Саудовская Аравия — третье с 31,7%. В топ-5 вошли Индонезии (41% от всей экономики) и Австралия (51%).

Безопасным эксперты считают уровень госдолга ниже 60% ВВП. Больше экономик с таким показателем в G20 нет. Немного превысили безопасный порог Мексика (61,8%) и ФРГ (62,9%). Также до 100% от экономики размер общего госдолга был в 2025 году у ЮАР, Аргентины, ЕС, Индии, Китая и Бразилии.

А наибольший госдолг отметили у Японии (его размер сопоставим с двумя экономиками страны — 206,5%), Италии (137,1%) и США (123,9%). Свыше 100% задолженность зафикисровали у Франции, Канады и Британии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.