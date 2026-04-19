Тигр прыгнул в зрителей на выступлении в цирке в Ростове-на-Дону
Тигр выпрыгнул в зрительный зал на выступлении в цирке династии Догавлюк в Ростове-на-Дону, сообщает РЕН ТВ.
Во время номера дрессировщицы с хищниками упала сетка. Тигры испугались, стали драться, а потом один из них перебрался через сетку и прыгнул в сторону зрителей.
Из-за инцидента в зале началась паника, всех посетителей вывели на улицу. По предварительной информации, пострадавших нет. Цирк временно приостановил работу.
