Тигр прыгнул в зрителей на выступлении в цирке в Ростове-на-Дону

Тигр выпрыгнул в зрительный зал на выступлении в цирке династии Догавлюк в Ростове-на-Дону, сообщает РЕН ТВ .

Во время номера дрессировщицы с хищниками упала сетка. Тигры испугались, стали драться, а потом один из них перебрался через сетку и прыгнул в сторону зрителей.

Из-за инцидента в зале началась паника, всех посетителей вывели на улицу. По предварительной информации, пострадавших нет. Цирк временно приостановил работу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.