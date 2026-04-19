Криминальный авторитет похитил российскую туристку в Индонезии

Брат туристки Вячеслав рассказал, что в январе Наталия Рукавишникова уехала с подругой в отпуск на 3 месяца в Джакарту. Там россиянка познакомилась с мужчиной, но не сказала об этом родственникам. Отпуск подошел к концу и девушка хотела покинуть остров, но ей не дали улететь на Родину.

«Ее неизвестные люди забрали прямо из самолета — она кричала. Мы как поняли, ее схватили непростые люди. Чтобы было понимание, человек который ее забрал, относится к местному криминалитету. Местная мафия, и финансовые средства у него были. Он с ней постоянно находится, снял ей комнату», — отметил брат Наталии.

Вячеслав добавил, что предложил сестре несколько вариантов сбежать. Обращаться в местную полицию бесполезно, так как у похитителя серьезные связи. Иногда матери Наталии позволяют позвонить дочери и пообщаться по видеозвонку. Во время такого звонка россиянка успела тайком сфотографировать документы мужчины, который удерживает ее.

Похититель обещает, что через месяц привезет ее домой — но семья не верит в такой исход событий. Завтра туристку поведут в посольство продлевать визу. По словам родных, даже если Наталия сможет купить билет, мужчина по связям узнает «какое будет место, какой борт, какой рейс.

