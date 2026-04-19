Журналист WSJ: «Северный поток» взорвала эротическая модель, ставшая диверсантом

По словам репортера, он лично встретился с организаторами и исполнителями подрыва и узнал, как спланировали и провели эту операцию. Он представил свою новую книгу «Подрыв „Северного потока“. Правдивая история диверсии, которая потрясла Европу».

В частности, там он написал, что атаку спланировало украинское элитное подразделение. Для этой очень рискованной операции им понадобились водолазы. Но при этом привлекли они не опытных агентов, а гражданских, среди которых были даже эротическая модель. Иногда девушка подрабатывала моделью и позировала для провокационных фотографий, также занималась дайвингом.

«Ее способность нырять в море на глубину менее 100 м больше не была востребована. Однако затем через коллег по дайвингу с ней связалось подразделение спецслужб. Выяснилось, что ее навыки все же нужны вооруженным силам», — рассказал журналист.

Он добавил, что при установке взрывчатки под водой девушка играла ключевую роль. Она несколько раз погружалась на глубину с 80 кг снаряжения, несмотря на сложные погодные условия.

Подрыв «Северного потока 1» и «Северного потока 2» произошел 26 сентября 2022 года. Ранее в Германии пришли к выводу о высокой вероятности причастности иностранного государства, а именно Украины, к диверсии.

* «Bild на русском» признан в РФ иностранным агентом.

