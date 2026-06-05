В Солнечногорске провели рейд против зацепинга на станции Подсолнечная

Профилактический рейд по безопасности на железной дороге прошел 5 июня на платформе станции «Подсолнечная» в Солнечногорске. В нем участвовали сотрудники администрации, представители РЖД и активисты движения «Волонтеры Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники рейда раздавали жителям информационные материалы с основными правилами поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание уделили профилактике «зацепинга» — опасного увлечения среди подростков.

Родителей призвали быть внимательнее к детям: интересоваться их досугом и местонахождением, а также обращать внимание на характерные признаки, такие как обувь на толстой платформе или перчатки с резиновым напылением. По словам специалистов, такие детали могут свидетельствовать о рисковом поведении.

«В летние каникулы, когда у ребят появляется больше свободного времени, риск несчастных случаев на железной дороге возрастает. Такие рейды направлены на формирование ответственного поведения, напоминая каждому, что соблюдение правил — залог сохранности жизни и здоровья», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Профилактические мероприятия в округе проводят еженедельно. На железнодорожных объектах организованы ежедневные дежурства, а в образовательных учреждениях регулярно проходят уроки безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.