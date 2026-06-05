Украденные тома Пушкина всплыли на московских аукционах

В Москве обнаружили следы дореволюционных изданий, похищенных из европейских библиотек. Эксперты связывают такие продажи с отсутствием проверки происхождения редких книг, сообщает kp.ru .

Преступники за несколько лет украли 170 томов Пушкина, Гоголя и других авторов из библиотек Германии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Эстонии. Ущерб оценили более чем в $3 млн. Следствие вышло на подозреваемых по ДНК на поддельных книгах, оставленных вместо оригиналов.

Часть изданий, предположительно из этой серии, появилась в Москве. Один том Пушкина при стартовой цене 6 млн рублей продали за 12 млн. Аукционный дом заявил, что все предметы оформлены по российскому законодательству, а владельцы дают подписки о законном происхождении.

Искусствовед Жанна Полански пояснила, что аукционы не обязаны проверять законность владения книгой и ее подлинность. По ее словам, ответственность несут продавец и покупатель. Адвокат Светлана Волкова считает, что рынок краденого антиквариата держится на слабом контроле происхождения вещей и высоком спросе на редкие издания.

Покупатель краденой книги рискует потерять и лот, и деньги. Если он знал о происхождении вещи, ему может грозить ответственность по статье о приобретении имущества, добытого преступным путем, до 7 лет колонии. Такой же срок предусмотрен за контрабанду культурных ценностей дороже 100 тысяч рублей.

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