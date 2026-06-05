В Яхроме завершают благоустройство после реконструкции теплосетей

Благоустройство завершается в Яхроме Дмитровского округа на участках, где ранее реконструировали теплосети по областной программе. Ход работ проверили глава округа Михаил Шувалов и представитель министерства энергетики Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

На улице Левобережье у школы № 1, бассейна «Кашалот» и детского сада «Каравелла» восстановили асфальт и газоны, а на пришкольной территории высадили новые деревья. На перекрестке улиц Ленина и Большевистской подрядчик ООО «Инжгорстрой» демонтировал воздушную линию теплотрассы и продолжает разбор труб. Аналогичные работы идут во дворах домов на улице Ленина, где до реконструкции сети проходили по поверхности земли.

«Работы затруднены тем, что старая теплотрасса находится на склоне — мы не можем использовать кран или трактор. Демонтаж идет только вручную. Но до 20 июня все будет завершено, в том числе вывоз старых труб», — сообщил руководитель компании Александр Максимов.

Во дворах также укладывают новый асфальт. Жители дома № 39 отметили, что после обновления сетей в квартирах стало тепло. «Было очень тепло, жаловаться грех. Спасибо, что сети обновили», — рассказали они.

Михаил Шувалов поручил запланировать на 2027 год модернизацию детской площадки у дома № 39 и комплексное благоустройство дворов на улице Ленина. По его словам, благоустройство завершат до конца июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.